Very B&You : le forfait Bouygues 80 Go à moins de 10€ prend fin ce soir

Cette offre B&You 80 Go, comme son nom l'indique, vous propose une enveloppe data de 80 Go. Mais peut-être vous demandez à quoi cela correspond vraiment vis-à-vis de vos usages. C'est très simple, vous pouvez absolument tout faire depuis votre smartphone sans vous sentir limité au cours du mois.

Vous pouvez ainsi regarder vos vidéos en streaming sur le pouce lors de vos déplacements mais aussi consulter vos réseaux sociaux et discuter avec vos amis via les messageries instantanées et en visio. Vous pouvez également jouer en ligne avec vos amis depuis le réseau 4G de l'opérateur et avec le minimum de latence possible. Avec des antennes situées sur tout le territoire, vous profitez d'un excellent débit, peu importe l'endroit où vous vous trouvez.

Si vous venez à vous déplacer en Europe, vous bénéficiez également de 12 Go chaque mois à utiliser dans tous les pays de l'Union européenne. Vous ne serez ainsi jamais déconnecté même lors de vos voyages professionnels ou lors de vos vacances.

Enfin vous bénéficiez avec l'offre B&You 80 Go d'appels et SMS illimités en France métropolitaine pour discuter avec vos proches sans aucune restriction.