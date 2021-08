Dernières heures pour profiter du forfait B&You 80 Go à moins de 10€ 🔥

Cette offre signée B&You est une très belle affaire puisque vous disposez d'un forfait internet mensuel conséquent de 80 Go, amplement suffisant pour scroller vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux ou visionner vos vidéos favorites. Sachez que si vous allez dans les DOM ou voyagez en zone Europe, ce sont d'ores et déjà 15 Go d'internet qui vous accompagnent mensuellement.

Comptez également sur les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine comme dans les DOM et en zone Europe. Par ailleurs, les parents peuvent compter sur une option de contrôle parentale, à ajouter au moment de la souscription, si le forfait est destiné à un mineur.

Enfin, les bons plans se démultiplient puisque B&You vous propose également de tester gratuitement durant un mois, toujours sans engagement, son forfait b.TV. Vous disposez ainsi de 70 chaines TV en illimité, et si vous souhaitez à l'issue de ce mois conserver le service, celui-ci vous sera facturé 3€/mois.