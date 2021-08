100 Go pour 12,99€/mois, c'est la nouvelle offre choc chez B&You juste avant la rentrée

Jusqu'au lundi 24 août 2021, à 23h59 précises, les nouveaux clients Bouygues Telecom ont la possibilité de souscrire au forfait B&You au tarif mensuel de 12,99 euros grâce à la série spéciale Very B&You. Il s'agit d'un prix fixe qui n'évoluera pas au bout de la période de 12 mois et d'une offre mobile qui ne nécessite aucun engagement de la part du nouveau client ou de la nouvelle cliente.



Le forfait en question comporte des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile de 100 Go avec le réseau 4G depuis la France métropolitaine. Depuis l'Union Européenne et dans les DOM, les clients bénéficieront de 15 Go de données mobiles.

Pour information, Bouygues prélèvera la somme unique de 10 euros pour l'envoi par courrier postal de la carte SIM triple découpe. Le client aura la possibilité de conserver gratuitement son numéro de mobile actuel grâce à un code RIO consultable par SMS ou par un simple appel téléphonique.

Enfin, en option et sans engagement, le service B.tv est offert pendant un mois afin de profiter de plus 70 chaînes TV en illimité sur le mobile.