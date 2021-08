5 Go pour moins de 5€, B&You relance son forfait mobile à prix mini

C'est bien connu, nous sommes des millions à payer des forfaits mobiles garnis jusqu'à plus soif de Go de données mobiles dont nous n'avons, pour la grande majorité d'entre nous, pas besoin.

B&You a compris le problème et propose une solution à la fois simple et maligne pour les utilisateurs les moins accros à leurs smartphones avec une offre 5 Go à seulement 5€/mois.

Cette offre est bien évidemment sans engagement et vous pouvez partir à tout moment si jamais cela était votre décision, ou tout simplement opter pour un forfait B&You plus fourni en data mobile, au cas où vos besoins changent au fil du temps.

Pour souscrire, il vous suffit de remplir le formulaire et de demander votre portabilité pour conserver votre numéro de téléphone. En quelques jours, et de manière transparente, votre ligne sera basculée chez B&You et vous pourrez commencer à économiser l'argent gagné grâce à votre nouveau forfait.