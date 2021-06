Le forfait mobile B&You 5 Go à prix mini est de retour !

Comme toujours, commençons notre tour d'horizon en faisant le point sur les modalités en vigueur chez B&You. Ainsi, cette formule est accessible pour chaque ouverture d'une nouvelle ligne Bouygues jusqu'au 23 juin à 23h59. Ensuite, il faut savoir que cette offre est sans engagement, ce qui permet de la résilier à tout moment sans aucune contrainte. Enfin, au moment de la souscription, vous devrez débourser 10€ supplémentaires afin d'effectuer l'activation de la carte SIM liée à votre compte.

Voici le contenu de ce forfait mobile conçu par B&You. Malgré son tarif extrêmement abordable, il renferme tous les éléments essentiels attendus dans un abonnement de ce type. Par exemple, en France métropolitaine, les appels et les SMS sont illimités vers l'Hexagone ainsi que les DOM. De leur côté, les MMS sont uniquement utilisables à volonté vers la métropole. Cela reste tout de même largement suffisant pour contacter vos proches au quotidien. Mais Bouygues ne s'est pas arrêté en si bon chemin…

Car à l'approche des vacances estivales, vous avez peut-être l'intention de partir en voyage à l'étranger. Vous serez sans doute ravi d'apprendre que votre forfait B&You conservera sans dimension illimitée sur les appels et les SMS/MMS depuis l'Europe ainsi que les DOM et vers ces destinations (en plus de la France métropolitaine). Vous resterez donc facilement en contact avec vos amis et le reste de votre famille.