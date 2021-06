B&You propose une bonne alternative à RED avec son forfait 80 Go moins cher

Avec ce forfait, vous disposez de 80 Go de connexion Internet en 4G sur le territoire français. Les appels, SMS et MMS sont également illimités en France. Et pour vos déplacements à l’étranger, l’offre comprend également 12 Go de connexion Internet en Europe et dans les DOM.

Et si vous pensez être un peu juste avec 80 Go, jusqu’au 9 juin, B&You propose également ses forfaits 100 Go à 14,99 € par mois et 120 Go à 17,99 € par mois.