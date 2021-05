Le forfait mobile B&You 20 Go à 4,99€ est encore disponible pour quelques heures

Les nouveaux clients Bouygues Telecom ont jusqu'à ce soir, à 23h59 précises, pour bénéficier d'un forfait B&You à 4,99 euros par mois. Il s'agit d'un tarif fixe qui n'évoluera pas au bout d'un an. L'offre mobile ne nécessite aucun engagement de la part du souscripteur qui pourra résilier quant il le souhaitera.



Le forfait en question comporte des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile de 20 Go avec le réseau 4G depuis la France métropolitaine. Au coeur de l'Union Européenne et dans les DOM, les clients profiteront de 12 Go de données comme s'ils étaient en France.

Enfin, Bouygues Telecom pense aux fans de musique en leur proposant 2 mois offerts au service de streaming musical Spotify Premium.