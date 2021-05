Bouygues renouvelle ses forfaits mobiles B&You avec des prix (vraiment) cassés 🔥

Avec une enveloppe minimale de 20 Go de données mobiles, RED by SFR donne la possibilité à ses futurs souscripteurs de faire évoluer leur forfait jusqu'à 130 Go ; tout en ajoutant 3 ou 7 euros en fonction de l'offre mobile choisie. De plus, l'opérateur suggère d'accompagner l'un de ses forfaits avec un nouveau téléphone.

Et à cette occasion, il est possible de faire pas mal d'économies sur la boutique en ligne RED by SFR sur une sélection de smartphones compatibles 4G ou 5G dont les offres sont à durée limitée. À titre indicatif, on peut retrouver le Samsung Galaxy S20 FE , le Oppo Find X3 Lite , le Xiaomi Mi 10T Pro , et bien d'autres encore.