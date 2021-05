RED et B&You frappent fort avec leurs forfaits mobiles 5 Go à seulement 5€ 🔥

Hormis le prix similaire des deux forfaits (à un centime d'euro près), le nombre de data ainsi que les appels et les SMS/MMS illimités, la différence entre les deux forfaits se retrouve au niveau du Roaming.

À l'étranger, RED by SFR permet à ses clients d'avoir 6 Go supplémentaires au sein de l'Union Européenne et dans les DOM. Quant à B&You, les datas utilisées dans l'UE et les DOM seront décomptées de l'enveloppe initiale de 5 Go.

Pour information, dans leurs offres respectives, RED by SFR offre 100 Go dans son Cloud (idéal pour stocker des vidéos et des photos) et B&You permet de profiter de 2 mois offerts au service de streaming musical Spotify Premium (parfait pour les fans de musique en tous genres).