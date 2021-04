Forfait mobile : B&You annonce le grand retour du forfait 5 Go à moins de 5€

Mais un forfait mobile, on l'oublie parfois, c'est aussi fait pour téléphoner et envoyer des textos, et sur ce point, pas de restriction : les appels, SMS et MMS sont totalement illimités. Le forfait est bien entendu sans engagement, vous pourrez donc le résilier sans frais à tout moment. En plus de ces avantages, Bouygues Telecom vous offre deux mois d'accès à la plateforme de musique Spotify dans sa version Premium. Un petit cadeau qui fait toujours plaisir et qui permet de prendre le temps de bien tester l'application.