Avec B&You, passez au forfait 100 Go pour moins de 15€ par mois

Comme toujours, faisons le point sur les modalités en vigueur chez B&You. Ce forfait est disponible pour tous les clients qui choisissent d'ouvrir une nouvelle ligne jusqu'au 7 avril 2021 (23h59). Aucun engagement n'est requis pour profiter de l'offre en question et aucune augmentation du tarif mensuel ne sera appliquée au bout d'un an. Par contre, les éternels 10€ supplémentaires lors de la souscription sont bien là pour assurer l'activation de la carte SIM. Maintenant, passons au contenu de la formule.

Débutons avec les avantages valables en France métropolitaine. Ici, les appels et les SMS sont illimités pour les abonnés vers la métropole ainsi que les DOM. De plus, les MMS sont seulement illimités vers l'Hexagone. Mais B&You ne se contente pas de cela et vous accompagnera également lors de vos déplacements (professionnels ou privés) à l'étranger.

C'est dans ce contexte que nous retrouvons une fois de plus les appels et les SMS / MMS en illimité depuis l'Europe ainsi que les DOM et vers ces mêmes zones (en plus de la France métropolitaine). Ainsi, vous pourrez constamment rester en contact avec vos proches.