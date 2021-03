Bouygues Telecom relance ses forfaits mobile Very B&You à partir de 5€ !

L'opérateur mobile B&You revient à la charge avec trois offres mobiles à petit prix, plus ou moins garnies en données mobiles et proposées à un prix très intéressant pour vous permettre de profiter sans limites de votre smartphone tout en vous permettant de gagner un peu d'argent sur votre abonnement mobile mais pourquoi pas sur l'ensemble des forfaits de votre foyer, soit une petite somme d'argent très confortable récupérée à la fin de l'année.

Commençons par le plus petit forfait proposé par B&You à seulement 4,99€/mois. Cette formule s'adresse aux utilisateurs occasionnels de leur smartphone avec 5 Go de données mobiles utilisables en France mais aussi dans les DOM et en Europe, ce qui pour bon nombre d'utilisateurs sera largement suffisant pour quelques consultations des réseaux sociaux ou la navigation GPS dans la voiture. L'offre comprend également les appels et SMS illimités en France métropolitaine.

L'offre suivante est bien plus généreuse en data avec pas moins de 100 Go de données mobiles à utiliser en France métropolitaine sur le réseau mobile 4G de l'opérateur pour seulement 12,99€/mois. Pour les déplacements en Europe et dans les DOM, B&You propose 12 Go de data prévus à cet effet et les appels et SMS sont là encore illimités.