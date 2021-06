Smartphone en promo French Days : le Samsung Galaxy S20 FE bradé chez Fnac

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone conçu par et pour les fans de la gamme proposée par le constructeur coréen. En effet, FE est l'acronyme ici de Fan Edition et la marque a tenu a recueillir les impressions, les demandes et les envies de ses clients les plus fidèles avant de concevoir un smartphone qui leur corresponde entièrement.

Ce Samsung Galaxy S20 FE propose ainsi un large écran de 6,5 pouces Super AMOLED pour des contrastes infinis et une riche palette de couleurs affichée à l'écran. Sa fréquence de rafraichissement est de 120 Hz, une caractéristique que l'on retrouve habituellement sur les modèles haut de gamme les plus onéreux. C'est ici le modèle Bleu qui vous est proposé par défaut par la Fnac, un coloris à la fois sobre et très élégant, mais vous pouvez faire votre choix parmi un éventail de couleurs disponibles sur le site e-marchand.

Le smartphone est ultra puissant et vous offre 128 Go de stockage pour vos fichiers, vos applications et vos photos et vidéos. Il possède également 6 Go de mémoire vive pour faire tourner vos logiciels sans aucun ralentissement et un port double SIM pour ajouter un second numéro, comme celui de votre ligne professionnelle et n'utiliser qu'un seul appareil au quotidien.