French Days : le TOP des Smart TV 4K en promo chez Cdiscount avant l'Euro 2020

Nous continuons notre visite du rayon Smart TV chez Cdiscount avec ce modèle de Philips doté d’un magnifique écran de 70“ soit 178 cm de diagonale. Si cette dalle n’est pas adaptée à un studio d’étudiant, elle sera parfaite dans un salon de bonne dimension.

Elle remporte la palme de la plus grosse réduction de la sélection avec sa réduction de 564 €, ce qui la fait passer à 699 € au lieu de 1264 € (684 € avec le code FD15) ! Cette magnifique Smart TV dispose du son Dolby Atmos et du traitement de l’image Dolby Vision et du HDR 10+ ainsi que de l’Hybrid Log-Gamma.

Ses bordures fines couleur gris alu lui assurent un look moderne et élégant. Parfaite pour profiter des derniers contenus ultra haute définition, la Philips 70PUS75 est une valeur sure, les avis clients en témoignent.