French Days : la Smart TV 4k Samsung Neo QLED 55" profite de 300€ de réduction

Pendant les French Days, il y a toujours de bonnes affaires à faire. La Team Clubic Bons Plans vous a déniché une belle offre sur cette TV Samsung de 55“ soit 138 cm de diagonale. Avec cette offre, profitez d’un écran doté de bordures fines et d’un rétroéclairage Quantum mini LED pour obtenir une plus restitution des couleurs et des contrastes profonds.

L’image profite de la technologie Quantum HDR 1500 ainsi que du processeur Neo Quantum Processor 4K. Entre des contrastes profonds et une luminosité élevée, cette Samsung de dernière génération va vous époustoufler par la qualité et la richesse des détails et des couleurs affichés. La Neo QLED affiche un milliard de nuances de couleurs et pour parfaire l’expérience, la dalle est traitée antireflet.

Cet écran intègre également la technologie Wide Viewing Angle qui permet d'offrir des couleurs sans distorsion suivant l’angle de vision du spectateur. Idéal pour garder un œil sur le match ou sur le film que vous suivez pendant que vous allez vous faire préparer un café dans la cuisine.