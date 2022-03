Le prix du casque gamer SteelSeries Artics 3 chute de 20€ chez Fnac

Qu'on se le dise, avec son système EcoTank, EPSON révolutionne depuis plusieurs années déjà le monde de l'impression. Le principe est simple : plus de cartouches, désormais l'imprimante est dotée de réservoirs d'encres rechargeables capables de contenir bien plus d'encre qu'une simple cartouche. A la fois écologique et économique, ce système séduit déjà le plus grand nombre.