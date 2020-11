Fnac casse le prix de la Smart TV LED 4K 65" Philips The One ! 🔥

Ce modèle de téléviseur Philips The One de référence 65PUS8545 offre une grande diagonale de 65 pouces. La dalle affiche de la 4K UHD 3 840 x 2 160 pixels au ratio 16:9 avec les technologies d'amélioration de l'image Dolby Vision et HDR10+ pour un rendu des couleurs, une netteté et un contraste de compétition. Pour le son, le support du Dolby Atmos est aussi présent.

On retrouve une fonctionnalité plébiscitée par beaucoup : l'Ambilight trois côtés avec Hue intégrés, musique Ambilight, adaptation à la couleur du mur, mode jeu, mode lounge, AmbiWakeup et AmbiSleep. Toute la panoplie y est pour un effet époustouflant et une immersion des plus poussées.

Enfin, l'interface Android TV est égale à elle-même : fluide et bien pensée, facile à prendre en main, intuitive et avec commande vocale intégrée.