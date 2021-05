La superbe TV Philips The One 65" profite de 200€ de réduction avant l'Euro 2020

Hormis le football et d'autres sports, cette superbe TV de 164 cm de diagonale est idéale pour visionner des films et des séries avec une belle qualité d’image agrémentée par les fonctions Ambilight (spécialité de Philips) qui permettent de plonger le spectateur dans une atmosphère parfaite.

La Philips The One 65PUS8545 est dotée de la technologie Smart TV et du système Android TV qui donnent la possibilité de retrouver les meilleures applications de streaming par l'intermédiaire du Play Store de Google. On retrouvera également l'assistant vocal de Google.