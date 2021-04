500€ de réduction sur le PC portable Lenovo Legion 5 avec une GeForce RTX 3060

Direction Darty pour cette bonne affaire qui vous permettra d'économiser plusieurs centaines d'euros sur cet article. L'enseigne française permet d'accéder à la livraison gratuite à domicile ou bien en magasin. Avec Darty+ (30 jours offerts puis 49€/an), vous profiterez d'avantages conséquents toute l'année. Une fois l'achat effectué, vous aurez 15 jours pour changer d'avis. Quant à la garantie, elle est valable pendant deux ans.

Cet ordinateur portable conçu par Lenovo embarque un bel écran 15,6 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Cette somptueuse dalle est associée à la technologie Dolby Atmos qui viendra délivrer un son puissant pour vous immerger totalement dans l'action. Pour la configuration, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 GHz épaulé par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation est l'incontournable Windows 10.

Ainsi, vous aurez la possibilité de faire tourner les jeux vidéo récents et gourmands en ressources. Ce PC portable gérera toutes les tâches sans aucune difficulté. De plus, son système de refroidissement à double canal Legion Coldfront 2.0 lui permet de garder la tête froide même après plusieurs heures d'utilisation.