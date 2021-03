Cette Smart TV LG 4K NanoCell 55 pouces est 100€ moins chère chez Darty

Nous retournons chez Darty pour découvrir ce bon plan. L'enseigne française vous livrera gratuitement à domicile et la mise en service est elle aussi offerte. Bien entendu, vous pouvez choisir de régler le montant demandé en trois ou quatre fois selon vos préférences. Le retrait en magasin sous une heure est possible selon les stocks disponibles au sein du magasin à proximité de chez vous. Les clients ont la possibilité de changer d'avis durant les 15 premiers jours et la garantie de base est valable pendant deux ans.

Ce téléviseur imaginé par LG dispose d'un écran avec une diagonale de 55 pouces (soit 139 centimètres) avec une définition en 4K UHD. Pour obtenir des couleurs toujours plus précises et réalistes, ce modèle embarque également la technologie NanoCell qui apporte une richesse considérable en matière de détails. De plus, la fonctionnalité Ultra Luminance permet de renforcer les contrastes entre les zones claires et plus sombres. Ajoutons à cela une compatibilité HDR 10 sur les contenus qui supportent cette autre fonctionnalité si importante.

La qualité sonore est elle aussi au rendez-vous grâce à un système d'enceintes stéréo avec une puissance totale de 20 W. La spatialisation surround offre une immersion totale sur vos séries, films ou jeux vidéo favoris.