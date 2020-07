Soldes Darty : offre choc sur l'enceinte Harman-kardon Omni 20+ à 129,99€

Concernant les points forts de l'enceinte, la Harman-kardon Omni 20+ embarque une puissance de 4x15 Watts, un haut-parleur de 90 mm de diamètre et deux tweeters de 19 mm de diamètre.

L'enceinte dispose également du système stéréo audio HD sans fil avec Chromecast, d'une diffusion audio HD avec connectivité analogique et numérique, et d'une connexion WiFi double bande et support de réseau 802.11ac.