30€ de réduction sur le casque Beats Solo3 qui passe à moins de 150€

Nous prenons une nouvelle la direction de la boutique en ligne de Darty. Celle-ci propose actuellement une baisse de prix sur le casque Beats Solo3, ce qui le fait descendre en dessous des 150 €.

Hormis la garantie de deux ans et les frais de livraison offerts, Darty offre un abonnement de 4 mois à Deezer pour l'achat de ce casque, un abonnement qui vous laissera le temps d'essayer et d'être, ou non, convaincu par Deezer.

Malgré la signature sonore particulière des casques Beats, avec des basses rondes et très présentes, nous ne pouvons que recommander ce modèle pour ses grandes qualités et constater. Design, ergonomie, fonctionnalités, microphone intégré et ainsi de suite ; tout y est pour faire de ce casque supra-aural le compagnon idéal d'un smartphone.