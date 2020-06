La smart TV LED Philips The One 65" à un prix imbattable

Le Philips The One 65PUS7354 est un téléviseur équipé d'un écran 4K UHD de 65 pouces (diagonale de 164 cm, résolution 3840 x 2160 pixels) à rétro-éclairage LED Edge. Il est aussi doté de la technologie Ambilight, ce qui permet de projeter des jeux de lumière sur le mur à l’arrière de l'appareil.



Côté connectique, on retrouve 2 ports USB, 4 entrées HDMI, 1 prise casque, 1 entrée composante (YUV), 1 entrée composite (RCA vidéo), 1 entrée RCA audio, 1 sortie audio numérique et le Bluetooth. L'ensemble de ces connecteurs permettent de lire des contenus USB et de relier un lecteur Blu-Ray, une console de salon ou un ensemble Home Cinéma.