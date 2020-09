Changez de TV pour la rentrée avec l'excellent Philips The One 58"LED à 799,99€

Darty est aux commandes de cette promotion en vous donnant accès à la livraison gratuite à domicile et au retrait en magasin. Vous pourrez également régler le montant demandé en plusieurs fois pour ne pas trop impacter votre budget en ce mois de septembre. Sachez aussi que l'enseigne française pourra effectuer la mise en service chez vous sans frais supplémentaires. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans sur ce produit.

Le téléviseur Philips The One dispose d'un magnifique écran 58 pouces (146 cm) avec une définition 4K UHD. Il offre des couleurs riches et réalistes grâce à la technologie HDR 10+. De plus, le processeur P5 Perfect Picture Engine vient renforcer cette qualité d'image incroyable sur l'ensemble de vos programmes. Les contrastes sont nets, les détails plus profonds et la fluidité est exemplaire.

Pour renforcer cette immersion déjà exceptionnelle, l'Ambilight trois côtés répond présent. Des LED intelligentes ont été placées à l'arrière de la TV et adaptent leurs couleurs selon l'image ou le son du contenu que vous visionnez. Cet éclairage d'ambiance est projeté sur les murs et dans toute la pièce. La qualité sonore est aussi au rendez-vous grâce au son Dolby Atmos diffusé par les haut-parleurs intégrés.