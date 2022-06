Cdiscount brade le prix de cette Smart TV 4K QLED !

La TV TCL 65C721 est une smart TV connectée en WiFi ou via un câble Ethernet vous permettant d'accéder à toutes vos plateformes de streaming préférées. Bien entendu elle est équipée d'une prise d'antenne afin d'accéder à la TV de façon plus classique. Le tout avec une résolution 4K sur un affichage QLED avec de très belles couleurs et contrastes.

En plus des trois ports HDMI 2.1 (dont un compatible ARC et MHL) elle offre deux ports USB afin que vous puissiez brancher des périphériques externes, comme un disque dur ou une clé, afin de lire ce qu'il y a dessus. Avec le lecteur multimédia intégré (ou en en téléchargeant un autre) vous allez pouvoir regarder vos fichiers sur l'écran.

Il y a même un port USB compatible clavier/souris. Donc si vous téléchargez quelques jeux directement sur la TV, ou pour la saisie de texte, c'est très pratique.

La TV mesure 888 x 1446 x 300 mm pour 19,5 kg avec les pieds. Il faut donc prévoir un meuble suffisamment grand et solide pour l'accueillir. Et ensuite ce n'est plus que du bonheur.