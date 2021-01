Une Smart TV Samsung LED UHD 4K de 58 pouces à prix vraiment cassé

Concernant les caractéristiques principales du téléviseur, le Samsung 58TU6905 est équipé d'un écran à rétroéclairage par LED de 58 pouces (diagonale de 146 cm, résolution 3840 x 2160px) qui dispose des technologies UHD, 4K et HDR 10+. Il est aussi doté d'un système audio de 2 haut-parleurs de 20 W.

Avec le Wifi intégré et la technologie Smart TV, il est possible de retrouver les applications de streaming les plus populaires du moment comme Molotov, myCanal, Netflix, Disney+ ou encore Youtube.