Bon plan : cette TV LED 4K affiche un excellent rapport qualité-prix !

La TV Continental Edison affiche de la 4K UHD pour le plus grand bonheur de vos yeux. Ainsi vous allez profiter de vos programmes préférés dans les meilleures conditions, ainsi que de vos jeux. Car grâce à ses trois ports HDMI, vous allez pouvoir brancher PlayStation, Xbox et autre Switch sur l'écran.

Cela va sans dire, avec le WiFi et l'écosystème Android, vous aurez accès au Play Store. Là vous pourrez télécharger tous les services de streaming que vous regardez et auxquels vous êtes abonnés. Ainsi, en plus de la TV classique obtenue via l'antenne, vous aurez aussi toute la TV numérique. Et même quelques petits jeux pour ceux que ça intéresse.

Il y a également une sortie optique numérique si vous souhaitez brancher une barre de son. Mais également une connexion Bluetooth, si vous ne souhaitez pas utiliser de fil. Notez la présence de l'assistant connecté Google qui permet de lancer ses programmes à la voix. Et si vous avez un appareil de type Google Nest, vous pouvez contrôler la TV directement également.