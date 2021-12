Samsung, Apple, Oppo, Realme : ces smartphones à prix cassés pour Noël

Faisons le grand écart et passons maintenant à l'un des smartphones les plus puissants de chez Apple : l'iPhone 12 Pro Max. Il s'agit de la version la plus avancée de la génération précédente, et donc encore très compétitive. Notez un écran OLED de 6,7", une mémoire interne de 128 Go, un processeur A14 Bionic, une autonomie d'une bonne journée et demi en usage classique et une charge rapide 18 W. Là où il brille particulièrement c'est sur ses vidéos en 4K HDR 10 Bits Dolby Vision et ses photos grâce à ses trois capteurs de 12 Mpx. C'est un grand smartphone qui a presque du mal à tenir dans une seul main mais qui offre une très belle visibilité. Vous pouvez même l'utiliser facilement pour travailler tant il est fluide et puissant.