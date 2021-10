La Nintendo Switch est offerte avec cette Smart TV Samsung QLED 65 pouces !

Que vous soyez féru de gaming ou joueur du dimanche, voilà une belle offre qui devrait en faire saliver plus d'un. En ce moment, Cdiscount propose un excellent pack alors que l'automne est définitivement bien lancé. Bénéficiez ainsi de la Smart TV Samsung Q80A QLED 65" associée à la Nintendo Switch pour 1499,99€ chez Cdiscount.

Notez que le paiement en 4x sans frais est disponible, bien pratique étant donné la somme engagée. La livraison est gratuite et rapide, puisque suivant votre proximité avec l'entrepôt Cdiscount le plus proche, vous pouvez par exemple vous faire livrer dès demain à Paris. N'attendez plus pour vous faire plaisir, branchez vos nouvelles TV et console, à vous les parties endiablées !