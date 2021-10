Prix CHOC sur cette TV Sony LED 4K 65 pouces chez Cdiscount

Bien entendu, la télévision de Sony n'est pas la seule dans sa catégorie. Regardons sa fiche technique pour déterminer à qui elle s'adresse.

L'appareil opte ici pour une dalle de 65", soit une diagonale de 164 centimètres. Ce sont des dimensions plutôt situées dans la fourchette haute, ce qui signifie que l'on pourra installer cette TV loin du canapé sans perdre en confort visuel. La résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) sera utile à une image plus détaillée.

Cette image, qui repose sur la recette éprouvée de la technologie LED profite ici d'un traitement HDR et de la technologie X-Reality PRO, celle-ci optimisant l'image en 4K. Côté son, la TV de Sony compte sur le ClearAudio+ et le Clear Phase : le premier est une optimisation du son, tandis que le second se charge de corriger tout défaut de fréquence provenant des hauts-parleurs.

Sony a finalement fait le choix de bords fins, et surtout, de deux pieds minimalistes. Ceux-ci doivent, par leur discrétion, favoriser l'immersion du spectateur et laisser un maximum de place libre. On pourra ainsi ranger la télécommande et d'autres affaires directement sous la TV.