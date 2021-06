TV OLED, QLED : jusqu'à - 300€ sur une sélection de TV 4K juste avant l'Euro 2021 🔥

Cette TV bénéficie évidemment d'une résolution 4K et du support du HDR pour des couleurs toujours plus nombreuses et vibrantes, idéales pour s'immerger au coeur du match et vivre au plus près les plus belles actions. La technologie Quantum Led permet d'afficher une image encore plus lumineuse et précise qu'un simple éclairage LED et le processeur intégré à l'appareil convertit les images en 4K avec une netteté saisissante.