Cette smart TV 4K Continental 58" est à prix cassé avant l'Euro 2020

Le système d'exploitation Android est directement embarqué et permet d'accéder à des milliers d'applications sans la moindre contrainte. Une fois la connexion à internet effectuée, vous pourrez regarder du contenu sur YouTube, Prime Video, Netflix ou encore Disney+ (un abonnement peut être requis). Google Home et Google Assistant sont eux aussi intégrés. Vous allez donc pouvoir utiliser les commandes vocales pour naviguer plus facilement.