Vente flash Cdiscount : le Macbook Air 2020 M1 est en promo jusqu'à demain

En effet, ce MacBook emporte des composants à l'efficacité éprouvée. Le plus polyvalent reste la puce Apple M1. Celle-ci affiche une puissance de calcul suffisamment importante pour prendre en charge toutes les applications, même les plus complexes.

A cela, cet ordinateur de 13,3" ajoute 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage SSD et une batterie dont l'autonomie peut aller jusqu'à 15 heures de fonctionnement.

La marque à la pomme a finalement doté son ordinateur de ses meilleures connectiques. Le MacBook Air dispose notamment d'une sortie vidéo Thunderbolt 3, de deux ports USB 3.1 et de la connectivité WiFi et Bluetooth. Côté son, l'appareil est même compatible Dolby Atmos.