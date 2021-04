Bon plan Apple : le MacBook Pro Touch Bar 13 pouces à moins de 970€ (stocks limités)

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Cdiscount, passons aux principales caractéristiques du MacBook Pro d'Apple.

Considéré comme ultraportable et performant, le modèle en question présenté par le site marchand français est équipé d'un écran de 13,3 pouces à rétroéclairage par LED avec une définition de 2560 x 1600 pixels, d'un processeur Intel Core i5, d'une carte graphique Intel Iris Plus Graphics 655, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go en SSD.

Côté autonomie, on retrouve une utilisation du MacBook Pro qui peut aller jusqu'à 10 heures grâce à une batterie en Lithium-polymère de 58 Wh.