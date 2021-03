Vente flash Apple : Mac Mini, MacBook Air et MacBook Pro à prix cassés en ce moment

Cet ordinateur possède des dimensions très compactes qui lui permettent d'être placé sur un bureau en toute discrétion. En plus de cette nouvelle puce, on retrouve dans ce modèle 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage pour y déposer toutes vos applications et vos fichiers. A l'arrière deux ports USB mais aussi deux ports Thunderbolt 3 et une sortie HDMI vous permettent de brancher différents accessoires mais également un écran externe ou un vidéo-projecteur et de profiter de débits de transfert extrêmement rapides.