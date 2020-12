Pour Noël offrez vous une TV Philips 4K 65" à moins de 500€chez Cdiscount 🔥

C’est une offre très intéressante que propose Cdiscount, la Philips 65PUS6554 LED avec sa dalle de 65“ soit une diagonale de 164 cm est affichée en ce moment à seulement 499,99 €, oui vous avez bien lu, une TV 4K UHD de 65“ pour moins de 500 € et produite par une grande marque en plus.

Cette TV est dotée d’un rétroéclairage LED et offre une résolution de 3840 x 2160 pixels. Elle dispose des technologies Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10 +, Pixel Precise Ultra HD et Hybrid Log-Gamma pour vous offrir une belle image fine et riche en couleur et en luminosité.

Elle reçoit une finition argentée à bordures fines et un système audio intégré de 20 watts avec égaliseur à 5 bandes.