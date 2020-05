French Days : TV TCL 4K QLED 65" à moins de 580€ via ODR de 300€

Le TCL 65AC710 est un téléviseur qui est équipé d'un écran 4K QLED de 65 pouces (diagonale de 165 cm, résolution 3840 x 2160 pixels) et d'un processeur Quad-Core (support 10 bits). Il est compatible HDR.



On notera la présence de la technologie de rétroéclairage LCD appelée Quantum Dot technology.



Côté connectique, on retrouve une sortie audio numérique (optique), 2 ports HDMI, une prise pour le casque, 2 ports USB 2.0, un port LAN, une entrée vidéo composite et une entrée MHL/HDMI/DVI.