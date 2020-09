Pour les French Days, le casque Bose QuietComfort 35 II est disponible à moins de 190€

Le QC 35 II signé Bose reste, malgré ses quelques années d'existence, une véritable référence du secteur qui continue d'impressionner par sa qualité audio et sa technologie embarquée. Le produit possède un design à la fois sobre et luxueux, aux finitions exemplaires. Il est également très confortable avec son arceau rembourré et d'importants coussinets qui ne provoquent aucune douleur même après plusieurs heures d'écoute.

La qualité audio représente l'état de l'art de la marque américaine. Les amateurs retrouveront la signature Bose, à savoir un son rond, dynamique, qui ne lésine pas sur les graves pour un rendu très dynamique. Le produit reste malgré tout très équilibré et sait se montrer bien plus mesuré sur les titres et les morceaux n'étant pas chargés en basse. En somme le casque peut être utilisé pour tous les styles de musique et restitue la meilleure qualité possible sur tous vos fichiers, locaux ou en streaming.

La vraie plus-value du Bose QC 35 II reste son système d'annulation de bruit active. Le casque va créer un anti-bruit pour réduire les sons environnants, notamment les sons de la circulation, des transports en commun ou de vos collègues en train de discuter dans l'open-space. En mettant le QC 35 II sur votre tête, vous vous isolez du monde pour profiter de votre musique et uniquement de votre musique.