La Smart TV Thomson 55" à moins de 325€ chez Cdiscount grâce au code AFFAIRE20 !

Concernant ses points forts, le téléviseur est équipé d'un écran à rétroéclairage par LED de 55 pouces (diagonale de 139 cm, résolution 3840 x 2160px) disposant des technologies 4K et HDR. Il est aussi doté d'un système de 2 haut-parleurs de 16 Watts.

Avec le Wifi intégré et la compatibilité Smart TV, vous pourrez retrouver les applications les plus connues du moment comme Molotov, Netflix, Disney+ et YouTube.