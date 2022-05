Le casque gamer Corsair HS70 Pro voit son prix s'effondrer

Corsair est d'abord une marque appréciée des amateurs de jeu vidéo. Pourtant, avec le HS70 Pro, l'enseigne semble s'adresser à tout le monde. S'il offre effectivement un excellent son Surround 7.1 pour le jeu vidéo, son micro dispose d'une réduction de bruit, ce qui sera également utile pour le travail.

Vous apprécierez son ergonomie. Conçu sur un profil circum-aural, ses coussinets et le rembourrage de son arceau offrent un confort impeccable. Son micro est détachable, évitant toute gêne lorsqu'il ne sert pas. Son revêtement évite les traces de doigt et propose une allure plus sobre que d'autres casques gamers. Son Bluetooth affiche une portée maximale de 12 mètres, vous permettant de vous éloigner sans problème de votre bureau.

Compatible PC et PS4, le casque est immédiatement reconnu par votre ordinateur ou votre console : il suffit de brancher la clé USB fournie, et vous voilà prêt à jouer. Et avec ses 16 heures d'autonomie, le Corsair HS70 peut sans difficulté vous suivre une journée entière.