À ce prix, cette batterie externe Samsung est presque... donnée !

La batterie externe de Samsung a le principal avantage d'être compatible avec la charge rapide. L'accessoire est destiné aux smartphones de la marque coréenne et à d'autres appareils équipés de la certification Qi.



Concernant ses autres points forts, l'accessoire possède un connecteur d'entrée en USB-C, un connecteur de sortie en USB-C et un témoin d'alimentation LED. À propos de ses dimensions, le produit mesure 7,1 x 14,99 x 1,51 cm. Et il affiche un poids de 234 grammes.

Fournie avec un câble de charge avec prise USB-C, la batterie est capable de recharger deux appareils en même temps par branchement.