Amazon Fire TV Stick 2021 : transformez votre expérience TV

En plus de profiter du prix Boulanger, vous bénéficiez également des avantages clients Boulanger.

Cela commence par une livraison rapide de votre commande directement chez vous ou en point relais et ce sans frais de port. Pas besoin de repasser à la caisse pour obtenir votre Fire TV Stick plus rapidement, Boulanger s'engage à expédier votre commande sous 24H, selon le moment de la journée auquel vous passez commande, et ce sans un seul centime d'euro de plus.

Evidemment vous avez la possibilité de vous rétracter si jamais le produit ne vous plait pas (mais nous parions du contraire) ou si vous n'y trouvez pas d'utilité. Il vous suffit de contacter l'équipe SAV de l'enseigne pour faire part de votre décision et renvoyer le Fire TV Stick à l'adresse qui vous sera communiquée. Immédiatement après réception votre compte bancaire sera recrédité de la somme totale de votre commande. Clair et transparent.

En cas de problème avec votre appareil, car les pannes ou encore les soucis techniques existent toujours lorsque l'on parle d'électronique, Boulanger vous propose également une garantie de 2 ans, pièces et main d'oeuvre. En cas de défaillance, là encore un simple coup de fil à l'assistance du revendeur vous permettra de renvoyer votre produit pour réparation ou échange en quelques jours seulement.

Enfin, et ce dernier avantage s'adresse tout autant aux plus petits accessoires qu'aux gros appareils électroménagers, Boulanger vous reprend votre ancien appareil pour effectuer son recyclage. Plutôt que de jeter ou de laisser votre ancien matériel prendre la poussière au fond du garage, les équipes de l'enseigne s'occuperont de son désassemblage et de la récupération des matériaux qui peuvent être réutilisés dans la fabrication d'un tout nouvel appareil.