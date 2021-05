TV 4K : équipez-vous pour l'Euro avec cette TV LG OLED 48 pouces en promotion

Dans le cadre de ce bon plan, vous avez le choix. En effet, notre téléviseur du jour est vendu chez Boulanger à 1290€ et chez Darty à 1299€. À vous de sélectionner votre e-commerçant favori selon vos habitudes. Dans tous les cas, la livraison à domicile est offerte et le paiement en plusieurs fois est possible. Le retrait en magasin est lui aussi de la partie si nécessaire. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans et la mise en service pourra être effectuée directement chez vous sans frais supplémentaires.

Ce téléviseur conçu par LG arbore une somptueuse dalle de 48 pouces (soit 121 centimètres) avec une définition en 4K UHD. Le processeur embarqué vient optimiser l'image afin d'obtenir des couleurs riches et des détails hallucinants ! De plus, grâce à Dolby Vision IQ et Atmos, les paramètres s'adapteront en fonction du programme que vous regarderez. Un son surround immersif est également de la partie. Pour en revenir à la qualité d'affichage, LG promet un confort visuel idéal ainsi que des noirs absolus et des contrastes hyper réalistes.

Pour faire simple, cette TV LG met le paquet sur la qualité visuelle. Que ce soit pour regarder un match de foot, se lancer dans un jeu vidéo ou visionner un film, vous allez en prendre plein la vue !