Bon plan : 300€ de réduction sur cette TV Samsung LED 4K 55" 🔥

Après avoir présenté l'offre promotionnelle, voici les caractéristiques principales du téléviseur.

Le Samsung UE55TU7125 est un téléviseur sorti au courant de l'année 2020. Il est équipé d'un écran LED de 55 pouces (diagonale de 138 cm, résolution 3840 x 2160 pixels) disposant des technologies 4K et HDR.



Du côté de la connectique, on retrouvera 2 ports HDMI 2.0, une sortie optique, un port USB, un Slot PCMCIA, une entrée antenne et un port Ethernet.