200€ de remise sur cette Smart TV Hisense 55" QLED Full LED

Affiché à 999 euros, le téléviseur voit son prix baisser à 799 euros ; soit une remise de 200 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 31 août 2020. Afin de profiter de l'ODR, il suffit de remplir un formulaire de participation et inclure les éléments prouvants votre achat. Si le dossier respecte les conditions de l'offre, le remboursement par virement bancaire sera effectué dans un délai de 8 semaines.

Pour la connectique, on retrouve 4 ports HDMI 2.0, une entrée Composite, une entrée Audio analogique, une sortie optique, 2 ports USB, une entrée antenne, une entrée satellite et un port Ethernet.

Fourni avec une barre de son JBL intégrée, le téléviseur QLED Hisense 55U82QF est notamment doté d'un écran 4K UHD de 55 pouces (diagonale de 139 cm, résolution 3840 x 2160 pixels), de la technologie HDR et est compatible avec l'assistant vocal Alexa.

Grâce à l'intégration du Wifi et surtout de la technologie Smart TV, ce téléviseur vous permet d'installer et d'utiliser pas mal d'applications telles que myCanal, Netflix, Disney+, Prime Video, Youtube et d'autres plateformes de streaming.