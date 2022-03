La référence des TV LG OLED chute à son prix le plus bas

La LG OLED48C1 est une Smart TV. Cela signifie qu'elle fonctionne avec Internet mais n'utilise pas Android comme système d'exploitation. Ici vous avez droit au système d'exploitation WebOS 6.0, une création LG. Qui vous donne par ailleurs accès à LG ThinQ, l'assistant vocal maison. En plus de Google et Alexa. Ces trois là vous servent à contrôler la TV à la voix, en prononçant les bons mots clés.

Rassurez-vous, via le store LG vous allez pouvoir accéder à toutes vos plateformes de streaming préférées. Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Twitch, Spotify, etc. Tout est disponible et accessible, il suffit de mettre vos identifiants et c'est parti.

Vous pouvez également brancher sur la TV de nombreux appareils grâce à la connectique. Console, lecteur DVD/Blu-ray, clé USB, disque dur externe. C'est rendu possible grâce aux quatre ports HDMI v.2.1, deux prises d'antenne, une prise jack pour un casque, une sortie optique numérique, trois ports USB 2.0 et un lecteur de carte PCMCIA compatible CI+ 1.4 (Canal Ready et Fransat).