Excellent prix sur cette TV OLED 55 pouces bradée chez Rue du Commerce

La TV 4K OLED55A1 est, comme son nom l'indique, une télé avec une diagonale de 55", soit 139 cm. Elle affiche une résolution de 3480 x 2160 pixels, autrement dit de la 4K. Elle est accompagnée de deux haut-parleurs d'une puissance de 20 Watts RMS avec un décodage du son Dolby Atmos.

Elle intègre aussi également l'assistant Google ainsi qu'Alexa d'Amazon. Vous pouvez donc demander, à la voix, à la télé de vous afficher tel ou tel programme, monter/baisser le son, lancer une plateforme de streaming, etc.

Pour ce qui est de la connectique, elle dispose de trois ports HDMI 2.0, deux ports USB, une prise péritel, deux prises d'antenne et une sortie audio numérique optique.

La technologie OLED est l'une des meilleures concernant la qualité de l'image. En effet, la dalle est constituée de pixels auto-emissifs qui produisent donc leur propre lumière. Cela permet d'avoir des contrastes plus marqués ainsi que des noirs plus profonds. C'est aussi dû au processeur α7 Gen4 et son intelligence artificielle qui scanne en permanence l'image affichée et calcule en temps réel les meilleurs paramètres à appliquer.

Ce n'est qu'un aperçu des nombreuses possibilités de cette TV 4K, mais à ce prix là c'est une très bonne affaire à faire sur Rue du Commerce.