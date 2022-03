RED by SFR : le prix de ce forfait mobile 100 Go défie encore la concurrence

Avec RED by SFR, les offres mobiles sont idéales pour faire des économies sans rogner sur la qualité des prestations. Et cette offre comprenant une enveloppe datas de 100 Go est là pour le prouver ! Jusqu'au 28 mars prochain, bénéficiez de ce forfait 100 Go pour seulement 13€/mois .

Notez simplement qu'il vous faut simplement ajouter 10€ à votre première facture mensuelle pour activer votre nouvelle carte SIM. Nous vous rappelons que le pendant de telles offres reste qu'un opérateur mobile est libre d'augmenter ses tarifs à tout moment. Cette offre étant engagement, vous êtes bien sûr libre à tout instant de la résilier au besoin.

Plus encore, cela ne veut pas dire que vous êtes obligé de changer de numéro, bien au contraire. Conservez-le en obtenant votre code RIO après avoir composé le 3179, et renseignez-le auprès de RED by SFR au moment de la souscription.