Forfaits mobiles à prix cassés, Prixtel fait son Black Friday !

Comme nous le disions plus haut, cette offre propose trois paliers afin que vous ne payiez que ce que vous avez consommé au cours du mois.

L'offre débute donc à 4,99€/mois, pour une utilisation inférieure à 40Go d'internet mobile, ce qui est déjà bien supérieur à la consommation moyenne des français. Ensuite, entre 40 et 50Go vous payez 7,99€/mois et enfin 9,99€/mois pour une utilisation. comprise entre 50 et 60Go de données mobiles.

A noter également que ces tarifs sont disponibles durant la première année d'abonnement et passerons ensuite respectivement à 9,99€/mois, 12,99€/mois et 14,99€/mois, ce qui reste un excellent rapport qualité/prix malgré tout et qui vous permet de réduire sensiblement votre facture mobile et celle de votre famille.

Cette offre comprend également 10Go d'internet mobile depuis les pays de l'Union européenne et bien entendu les appels et SMS illimités en France métropolitaine.