Free tire les prix vers le bas avec son forfait mobile 90 Go à moins de 9€ par mois

A présent, présentons les différentes forces de ce forfait signée Free Mobile, et elles sont nombreuses ! La première concerne bien sûr cette superbe enveloppe mensuelle de datas en 4G+. Ne craignez plus les pannes et les dépassements de forfait grâce à 90 Go de données mobiles chaque mois. De quoi scroller vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux ou même regarder des films sur votre smartphone en tout tranquillité.

De plus, comptez sur les appels, SMS et MMS en illimité vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et vers les DOM. Idéal pour garder le contact régulièrement avec tous ceux qui vous sont proches. Et si vous voyagez, les appels, SMS et MMS sont émis en illimité depuis les DOM et la zone Europe vers la métropole, tandis que vous disposez de 10 Go de données mobiles par mois.

Enfin, vous êtes également éligible au réseau FreeWiFi, pour vous connecter, au besoin, partout où celui-ci est disponible. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de changer votre numéro pour souscrire à cette offre, demandez simplement votre code RIO en composant le 3179.